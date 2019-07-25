سلطات الاحتلال تُبعد فتى عن الأقصى بدعوى مهاجمة مدون سعودي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (روسيا اليوم)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبعدت الفتى المقدسي، مالك النابلسي (14 عامًا)، عن المسجد الأقصى لمدى (14 يومًا)، إثر قيامه بالبصق على المدون السعودي، محمد سعود.



واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس، يوم الثلاثاء الماضي، ثلاثة شبان مقدسيين، وسلمت استدعاءات لآخرين ولمصور صحفي، بتهمة (الهجوم على المدون السعودي محمد سعود أثناء جولة قام بها الأخير في المسجد الأقصى المبارك).



وبحسب ما نُقل عن مدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، فقد شنت القوات الإسرائيلية، حملة الاعتقالات والاستدعاءات للشبان المقدسيين، بناء على شكوى مقدمة من قبل المدون السعودي للشرطة الإسرائيلية.