جرافات الاحتلال تهدم مغسلة سيارات ومنجرة غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مغسلة سيارات ومنجرة على المفرق الغربي لقرية حارس، غرب سلفيت.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت المغسلة والمنجرة التي تعود ملكيتهما للمواطن نادي حسن صالح سليمان، بشكل كامل مع أرضية بمساحة 200 متر دون مبرر.