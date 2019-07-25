مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الاقتحامات تمّت بمجموعات صغيرة ومتلاحقة من جهة باب المغاربة، وتؤمن لهم قوات الاحتلال الخاصة الحراسة والحماية خلال جولاتهم الاستفزازية في المسجد حتى مغادرته من جهة باب السلسلة.



يأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه قوات الاحتلال على دخول المصلين من فئة الشبان للمسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية كإجراء باتت تتعامل فيه يوميا بحق المصلين.