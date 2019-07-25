شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تجرّف أراضٍ زراعية في البقعة شرق الخليل

قوات الاحتلال تجرّف أراضٍ زراعية في البقعة شرق الخليل
رام الله - دنيا الوطن
جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضٍ زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل، بحجة البحث عن خطوط مياه مسروقة تغذي مستوطنتي (كريات أربع)، و(خارصينا).

وأكد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي جرفت أراضٍ زراعية في منطقة البقعة تقدر مساحتها بـ16 دونما، مزروعة بأشتال البندورة، بحجة البحث عن أنابيب خطوط المياه التي تغذي مستوطنتي (خارصينا) و(كريات أربع) الجاثمتين على أراضي الموطنين شرق الخليل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واشار جابر إلى أن الأرضي التي تم تجريفها تعود ملكيتها الى بدران بدر جابر (9 دونمات)، وعادل راشد جابر (3 دونمات)، وشادي فهمي جابر (4 دونمات).

يذكر ان أراضي البقعة تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم لبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

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