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هل طَلّق ملك المغرب زوجته الأميرة لالة سلمى؟

هل طَلّق ملك المغرب زوجته الأميرة لالة سلمى؟
رام الله - دنيا الوطن
أشيع في الآونة الأخيرة، أخبار عدة، حول انفصال العاهل المغربي الملك محمد السادس، وزوجته الأميرة لالة سلمى.

وبعد فترة طويلة من الشائعات التي ظلت تلاحق علاقة الملك المغربي بزوجته لالة سلمى، أكد محامي العائلة طلاقهما في بيان نشرته صحيفة فرنسية.

إلى ذلك، قالت قناة (روسيا اليوم): إن الفترة الماضية، شهدت غياباً واضحاً للأميرة المغربية، ولم تُصاحب زوجها في العديد من المناسبات الرسمية.
 
وأوضحت القناة، أن ايريك ديبون موريتي، محامي الأسرة المالكة، وصف الأميرة لالة سلمي، بالأميرة السابقة، في بيان أرسله لمجلة (غالا) الفرنسية، ردًا على خبر حول منع الأميرة من السفر إلى اليونان مع ابنيها، خشية هروبها بهما.

وحول مكان تواجد الأميرة، قالت صحيفة (الأيام) المغربية: إنها تتواجد في مكان الإقامة الملكية، والذي تعيش فيه منذ زواجها بالعام 2002، وتتمتع بنفس امتيازاتها الأميرية، كما تستقبل ضيوفها بشكل دائم.

ورغم كل هذه الأخبار، لم ينشر الديوان الملكي المغرب، أي خبر أو بيان ينفي أو يؤكد ما تداوله الإعلام الدولي.

 

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