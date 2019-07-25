"الحكم المحلي" تعد برنامجاً تدريبياً للبلديات حول آلية جباية ضريبة الأملاك والتخمين



وقال وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح: إن الوزارة أعدّت برنامجاً تدريبياً مع نهاية العام الجاري للبلديات حول آلية جباية ضريبة الأملاك والتخمين، مشيراً إلى أنه ستقوم تسع بلديات بجباية هذه الضريبة من خلالها فقط.





وأكد الصَّالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أنه في حال نجح ذلك حسب ما هو مخطط له من قبل الوزارة سيجري تطبيق هذه الآلية العام القادم على كافة البلديات.





وبخصوص إطلاق الخطة الاستراتيجية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أشار وزير الحكم المحلي، إلى أن هدف هذه الخطة هو النهوض بواقع قطاع البلديات ودعمها بعدة برامج، لافتاً إلى الدعم الاوروبي لهذه الخطة التي تأتي بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، من أجل دعم الهيئات المحلية وتعزيز

الإمكانيات المالية لهذه الهيئات لتقديم الخدمة الأفضل لكافة أبناء شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنبناءً على قرار من رئيس الوزراء د.محمد اشتية، أعلنت الحكومة عن إرجاع ضريبة الأملاك إلى البلديات بهدف تعزيز موازنتها في مواجهة اجراءات سلطات الاحتلال التعسفية.