اليوم.. اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لبحث عملية الهدم الإسرائيلية في وادي الحمص



وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه من المفترض أن يتم اتخاذ قرار ببدء تنفيذ قرارات المجلس المركزي، خاصة المتعلقة بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن هناك قرارات جديدة سيتم اتخاذها بناء على التطورات السياسية

في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بما يسمى بـ (صفقة القرن) و"ورشة البحرين".



وأضاف: أن حكومة الاحتلال، بدأت في الآونة الأخيرة تصعيداً كبيراً باستهداف أبناء شعبنا في القدس، والتي كان آخرها عملية هدم البيوت في وادي الحمص، مشيراً إلى أن هذه خطوة غير مسبوقة، ما يعني أن كل الأرض الفلسطينية، أصبحت مستباحة من قبل الاحتلال.



وكان المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة قال: إن الاجتماع الطارئ الذي دعا له الرئيس عباس، سيكون مفترق طرق على كافة المستويات، سواء ما يتعلق بسلسلة الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الأميركية ومحاولتها دعم الاستفزازات الإسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية

والحقوق الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنتعقد القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً؛ لبحث آخر التطورات السياسية والميدانية، وآخرها جريمة الهدم في وادي الحمص جنوب شرق القدس، وذلك برئاسة الرئيس محمود عباس.