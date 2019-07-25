إصابة شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

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رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب، بجروح متوسطة اليوم الخميس، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنبلة غاز صوب وجهه، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم جنين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشاب إيهاب شريف أبو بكر، أصيب بقنبلة غاز في الوجه، خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، خلال اقتحام مخيم جنين.