شؤون فلسطينية

إصابة شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

إصابة شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب، بجروح متوسطة اليوم الخميس، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنبلة غاز صوب وجهه، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشاب إيهاب شريف أبو بكر، أصيب بقنبلة غاز في الوجه، خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، خلال اقتحام مخيم جنين.

وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، وجرى معالجتهم ميدانياً.

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