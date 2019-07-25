علاء مبارك يُهاجم وزيرة مصرية هددت بتقطيع المُعارضين

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجله علاء

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رام الله - دنيا الوطن

شن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، هجومًا على وزيرة هددت بـ "تقطيع" المعارضين في الخارج.



وقال علاء مبارك في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "لا شك أننا جميعاً كمصريين نحب بلدنا، ولا نقبل أي كلام يسيء لمصر، ولكن ما صدر من وزيرة الهجرة المصرية في كندا (إن أي حد يقول كلمة على بلدنا بره، يحصله إيه! يتقطع! هو كلام غير مسؤول".



وأضاف مبارك، أن التصريح "ما كان يجب أن يقال، حتى لو كان عفوياً، وعن غير قصد، لأنه سيتم استغلاله من المتربصين للإساءة إلى مصر".



يشار إلى أن وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، قالت خلال لقاء مع الجالية المصرية في كندا: المصريون ليس لهم غير بلد واحدة هي مصر التي تحمل الكل، ومصر هي التي تُقرب الجميع، ومهما تغرب المصري، ستكون البلد ساكنة بقلبه، ولا يتحمل أي كلمة ضدها، لأجل ذلك، أي شخص يقول من الخارج كلمة على بلدنا؟.. يتقطع"، مشيرة بيدها بعلامة النحر، وسط تصفيق حاد من الحضور.



في أعقاب ذلك، أعربت مكرم عن "أسفها" لانتشار مقطع الفيديو المنسوب لها، معتبرة أن حديثها جرى "تحريفه"، وعلقت بالقول: "أسفت بشدة لذلك؛ لأن الدولة ترعى أبناءها ولا تهددهم".