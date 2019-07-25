باراك يُوافق على الاتحاد مع (ميرتس) تحت مسمى المعسكر الديمقراطي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن حزبا (ميرتس) و(إسرائيل الديمقراطية) عن خوضهما انتخابات (كنيست) المقبلة بقائمة واحدة، تحت اسم (المعسكر الديمقراطي).



كما انضمت ستاف شافير، التي انسحبت من حزب (العمل) للقائمة، وفق ما ذكرت إذاعة (الجيش الإسرائيلي).



ويترأس القائمة رئيس (ميرتس)، نيتسان هوروفيتش، وستاف شافير تحتل المرتبة الثانية، وإيهود باراك المرتبة العاشرة في القائمة، بالإضافة لـ يائير جولان وتمار زاندبرغ وإيلان جيلون وعيساوي فريج.



وأشارت (القناة 13) الإسرائيلية، إلى أن الإتفاق بين الحزبين، تضمن عدم المشاركة في ائتلاف حكومي بقيادة نتنياهو، والعمل على التوصل لحل سياسي مع الفلسطينيين.