عربي

ضاحي خلفان: ترامب أسد وأرنب

ضاحي خلفان: ترامب أسد وأرنب
رام الله - دنيا الوطن
انتقد نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعدم قيامه بأي تحرك تجاه إيران، ووصفه بـ"الأرنب".

وتساءل خلفان، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، "لماذا كان ترامب أسدًا على العرب وأمسى أرنبًا أمام إيران؟".

يشار إلى أنه أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية.

 وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران رداً على إسقاط الطائرة.

أخبار ذات صلة

علاء مبارك يُهاجم وزيرة مصرية هددت بتقطيع المُعارضين

علاء مبارك يُهاجم وزيرة مصرية هددت بتقطيع المُعارضين

الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

الحوثيون يستهدفون مراكز عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مراكز عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة

للمرة الثانية خلال شهر.. نقل الرئيس التونسي للمستشفى بعد أزمة صحية طارئة

للمرة الثانية خلال شهر.. نقل الرئيس التونسي للمستشفى بعد أزمة صحية طارئة

وزارة الدفاع السعودية تُدشن زورقين في فرنسا

وزارة الدفاع السعودية تُدشن زورقين في فرنسا

ترامب يستخدم الفيتو لوقف ثلاثة قرارات للكونجرس بشأن السعودية والإمارات

ترامب يستخدم الفيتو لوقف ثلاثة قرارات للكونجرس بشأن السعودية والإمارات

شاهد: إسرائيل تُوجّه رسالة عاجلة للعراقيين بشأن التطبيع

شاهد: إسرائيل تُوجّه رسالة عاجلة للعراقيين بشأن التطبيع

الكويت والسعودية تبحثان أزمة عمرها قرن

الكويت والسعودية تبحثان أزمة عمرها قرن

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

خالد: يدعو للبناء على المعاني العظيمة لمعركة البوابات وبدء الاعداد لعصيان وطني

خالد: يدعو للبناء على المعاني العظيمة لمعركة البوابات وبدء الاعداد لعصيان وطني

إصابة شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

إصابة شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

تجمع أطباء فلسطين بفرنسا يُورد شحنة أدوية لمرضى السرطان في فلسطين

تجمع أطباء فلسطين بفرنسا يُورد شحنة أدوية لمرضى السرطان في فلسطين

طالت 16 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

طالت 16 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

الطقس: استمرار الأجواء الحارة ولا تغير على درجات الحرارة

الطقس: استمرار الأجواء الحارة ولا تغير على درجات الحرارة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

معبر الكرامة مُغلق السبت أمام حركة المغادرين لتسهيل سفر الحجاج

معبر الكرامة مُغلق السبت أمام حركة المغادرين لتسهيل سفر الحجاج

بمشاركة فلسطينية.. انطلاق أعمال المؤتمر العربي 13 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بتونس

بمشاركة فلسطينية.. انطلاق أعمال المؤتمر العربي 13 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بتونس

منوعات

سمية الألفى باكية: &#34;فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها&#34;

سمية الألفى باكية: "فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها"

عمرو دياب مُتهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني.. والأخير يُحرجه بتعليق مُفاجئ

عمرو دياب مُتهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني.. والأخير يُحرجه بتعليق مُفاجئ

شاهد آخر ظهور للفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل 20 يوماً

شاهد آخر ظهور للفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل 20 يوماً

ريهام سعيد تُعلن حدوث &#34;مُعجزة&#34; معها

ريهام سعيد تُعلن حدوث "مُعجزة" معها

الحزن يُخيم على الوسط.. كيف نعى أهل الفن فاروق الفيشاوي؟

الحزن يُخيم على الوسط.. كيف نعى أهل الفن فاروق الفيشاوي؟

زوج دنيا بطمة يضعها في موقف مُحرج بسبب انفعاله

زوج دنيا بطمة يضعها في موقف مُحرج بسبب انفعاله

ماهي وصية فاروق الفيشاوي لنجله؟

ماهي وصية فاروق الفيشاوي لنجله؟

&#34;بلطجية&#34; يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

"بلطجية" يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

&#34;ولد ضائع&#34;.. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

"ولد ضائع".. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

عربي

الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

الحوثيون يستهدفون مراكز عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مراكز عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة

للمرة الثانية خلال شهر.. نقل الرئيس التونسي للمستشفى بعد أزمة صحية طارئة

للمرة الثانية خلال شهر.. نقل الرئيس التونسي للمستشفى بعد أزمة صحية طارئة

وزارة الدفاع السعودية تُدشن زورقين في فرنسا

وزارة الدفاع السعودية تُدشن زورقين في فرنسا