ضاحي خلفان: ترامب أسد وأرنب

رام الله - دنيا الوطنانتقد نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعدم قيامه بأي تحرك تجاه إيران، ووصفه بـ"الأرنب".وتساءل خلفان، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، "لماذا كان ترامب أسدًا على العرب وأمسى أرنبًا أمام إيران؟".يشار إلى أنه أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية.وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران رداً على إسقاط الطائرة.