تجمع أطباء فلسطين بفرنسا يُورد شحنة أدوية لمرضى السرطان في فلسطين





‎وتأتي هذه الحملة استجابة لنداء طارئ من مستشفيات قطاع غزة بنقص أدوية سرطان الأطفال، والتي تضع حياة الأطفال في خطر حيث أطلق تجمع الأطباء الفلسطينيين في فرنسا خلال الأشهر الماضية حملة بعنوان #لأنهم_بستحقوا_الحياة.



‎وأوضحت روند مسعود، نائب رئيس (بالمد ‎فرنسا) ومسؤولة الحملة بأنه تم جمع تبرعات بما يقارب 10 آلاف دولار وتم التركيز على توفير الأدوية الأساسية لعلاج سرطان الدم (لوكيميا) لخمسين طفلاً، وهو مرض قابل للشفاء بنسبة تفوق 90% في حالة توفر الأدوية اللازمة.



‎وأشارت مسعود، إلى أن حملة (بالمد فرنسا) وفرت العديد

من الأدوية ومنها دواء (mercaptopurine) وهو علاج كيماوي على شكل أقراص، ويمتد البروتوكول العلاجي الخاص به على مدار ١٨ شهراً للوصول إلى الشفاء التام، وتوفير دواء (Filgrastim) وهو دواء لرفع مناعة الأطفال، وتقليل تعرضهم لالتهابات بكتيرية حادة مهددة لحياتهم.



‎من جانبه، قال مدير مستشفى الرنتيسي د. محمد أبو سلمية: إن هذه الحملة تأتي كخطوة عاجلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن نقص كمية كبيرة من الأدوية والمستهلكات الأساسية في مستشفيات قطاع غزة، والتي من ضمنها أدوية مرضى

السرطان.



‎كما طالب أبو سلمية، أحرار العالم والمجتمع الدولي، والمؤسسات الصحية الدولية، بضرورة التحرك من أجل إنقاذ حياة المئات من جرحى ومرضى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الطبية والأدوية اللازمة لهم.



‎ووجه أبو سلمية، رسالة شكر لتجمع الأطباء في فرنسا على جهودهم المبذولة في التخفيف من معاناة الأطفال المصابين بأمراض السرطان، وغيرها من الأمراض الأخرى.

رام الله - دنيا الوطن‎أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في فرنسا، عن قيامه بتوريد شحنة كبيرة من الأدوية لمصابي مرضى السرطان، لصالح مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة.