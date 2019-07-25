الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج





رام الله - دنيا الوطنأعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، رئيس اتحاد الموانئ العربية الشيخ يوسف عبد الله الصباح، عن وجود تنسيق خليجي عربي لتأمين سلامة حركة السفن في مياه الخليج.وقال الصباح، وفق (روسيا اليوم)، إن تأثير التطورات والتصعيد الأخير في المنطقة، وخاصة احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية "كان طفيفا على حركة الموانئ الكويتية، مشيراً إلى "وجود خطط بديلة لأي تطورات في المنطقة".وأضاف أن "مؤسسة الموانئ الكويتية وضمن خطة أمنية شاملة في البلاد، تقوم على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وهي وزارة الدفاع ممثلة في القوات البحرية ووزارة الداخلية وأمن الموانئ وأمن المنشآت".