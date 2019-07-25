كوريا الجنوبية: جارتنا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة

قالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: إن جارتها كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.





رام الله - دنيا الوطنوحسب وكالة (رويترز)، فقد أكدت رئاسة الأركان المشتركة، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة في وقت مبكر يوم الخميس من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، فيما ورفض رؤساء الأركان المشتركة الإدلاء بتفاصيل.وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعرب أمس عن أمل بلاده في استئناف المفاوضات مع بوينغ يانغ على مستوى العمل في غضون أسبوعين.وقال بومبيو في مقابلة مع المحطة الإذاعية "إي هاريت ميداي": "نأمل أن تبدأ المناقشات على مستوى العمل في غضون أسبوعين".وأضاف: "ينبغي على الكوريين الشماليين الوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أنه "وعد بنزع السلاح النووي في بلاده".