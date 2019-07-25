مقتل خمسة أفغانيين وإصابة عشرة بانفجار وسط كابول

وأضاف، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "وفقا للمعلومات الأولية فإن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرين بالانفجار".





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية الأفغانية: إن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في حصيلة أولية لهجوم انتحاري استهدف حافلة تقل موظفين وسط العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الخميس.وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرة رحيمي، في بيان إلى أن "انتحاريا فجر نفسه على حافلة تقل موظفي وزارة المعادن بتقاطع ملي باس".وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الصحة، وحيد مايار، عن قتيل و 4 جرحى في حصيلة أولية للانفجار الذي استهدف حافلة تقل موظفين وسط العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الخميس، ولم تعلن أية جهة بعد المسؤولية عن الهجوم.