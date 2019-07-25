عربي

وزارة الدفاع السعودية تُدشن زورقين في فرنسا

وزارة الدفاع السعودية تُدشن زورقين في فرنسا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دشن قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الزورقين الأول والثاني من مشروع الزوارق السريعة في مقر الشركة الفرنسية "CMN"، في مدينة شيربورغ غربي فرنسا.

وأوضح الغفيلي في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين، أن "الدعم البناء والتطوير الشامل الذي تحظى به قواتنا المسلحة والقوات البحرية بشكل خاص من قبل حكومتنا الرشيدة، تحقق عن طريق عقود تسليح وتدريب مختلفة ومشاريع مستقبلية تماشيا مع رؤية المملكة 2030"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف قائد القوات البحرية السعودية أن "هذا سيضع المملكة والقوات البحرية في مصاف نظيراتها العالمية المتقدمة، وبما یتناسب مع مكانة المملكة ودورها الريادي الإقليمي والدولي على جميع الصعد".

وأكد الغفيلي أن القوات البحرية تسعى من خلال المشروع إلى تطوير كفاءتها القتالية وزيادة قدراتها التي تسهم في حماية مصالح المملكة.

من جهته، ثمن رئیس مجلس إدارة شركة "CMN" الفرنسية، بيير بالمير، الشراكة بين القوات البحرية السعودية والشركة، معربا عن سعادته بتدشين الزورقين اللذين يعدان من الأسرع في العالم بما يملكانه من إمكانات عالية جدا.

وتشمل الاتفاقية مع الشركة تصنيع 39 زورقا سريعا، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة، في إطار التعاون المشترك بين الرياض وباريس في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

أخبار ذات صلة

الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

الحوثيون يستهدفون مراكز عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مراكز عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة

للمرة الثانية خلال شهر.. نقل الرئيس التونسي للمستشفى بعد أزمة صحية طارئة

للمرة الثانية خلال شهر.. نقل الرئيس التونسي للمستشفى بعد أزمة صحية طارئة

ترامب يستخدم الفيتو لوقف ثلاثة قرارات للكونجرس بشأن السعودية والإمارات

ترامب يستخدم الفيتو لوقف ثلاثة قرارات للكونجرس بشأن السعودية والإمارات

شاهد: إسرائيل تُوجّه رسالة عاجلة للعراقيين بشأن التطبيع

شاهد: إسرائيل تُوجّه رسالة عاجلة للعراقيين بشأن التطبيع

الكويت والسعودية تبحثان أزمة عمرها قرن

الكويت والسعودية تبحثان أزمة عمرها قرن

شاهد: لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل

شاهد: لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل

السودان يُحبط محاولة إنقلاب جديدة تزعمها قادة بالجيش

السودان يُحبط محاولة إنقلاب جديدة تزعمها قادة بالجيش

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

تجمع أطباء فلسطين بفرنسا يُورد شحنة أدوية لمرضى السرطان في فلسطين

تجمع أطباء فلسطين بفرنسا يُورد شحنة أدوية لمرضى السرطان في فلسطين

طالت 16 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

طالت 16 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

معبر الكرامة مُغلق السبت أمام حركة المغادرين لتسهيل سفر الحجاج

معبر الكرامة مُغلق السبت أمام حركة المغادرين لتسهيل سفر الحجاج

بمشاركة فلسطينية.. انطلاق أعمال المؤتمر العربي 13 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بتونس

بمشاركة فلسطينية.. انطلاق أعمال المؤتمر العربي 13 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بتونس

موقع أمني يُصدر تحذيراً للفلسطينيين بشأن محادثات (الماسنجر)

موقع أمني يُصدر تحذيراً للفلسطينيين بشأن محادثات (الماسنجر)

شقيق هدار غولدين: الحكومة الإسرائيلية ضعيفة أمام حماس

شقيق هدار غولدين: الحكومة الإسرائيلية ضعيفة أمام حماس

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والأبرز عالمياً بالتصنيف العالمي لمقياس جودة الأبحاث

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والأبرز عالمياً بالتصنيف العالمي لمقياس جودة الأبحاث

اشتية يُشارك في حفل تكريم طلبة &#34;الإنجاز&#34; من أبناء منتسبي الأمن الوقائي

اشتية يُشارك في حفل تكريم طلبة "الإنجاز" من أبناء منتسبي الأمن الوقائي

منوعات

ماهي وصية فاروق الفيشاوي لنجله؟

ماهي وصية فاروق الفيشاوي لنجله؟

&#34;بلطجية&#34; يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

"بلطجية" يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

&#34;ولد ضائع&#34;.. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

"ولد ضائع".. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

&#34;دوبلير&#34; فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

"دوبلير" فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

عربي

الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

الحوثيون يستهدفون مراكز عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مراكز عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة

للمرة الثانية خلال شهر.. نقل الرئيس التونسي للمستشفى بعد أزمة صحية طارئة

للمرة الثانية خلال شهر.. نقل الرئيس التونسي للمستشفى بعد أزمة صحية طارئة

وزارة الدفاع السعودية تُدشن زورقين في فرنسا

وزارة الدفاع السعودية تُدشن زورقين في فرنسا