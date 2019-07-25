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ترامب يستخدم الفيتو لوقف ثلاثة قرارات للكونجرس بشأن السعودية والإمارات

ترامب يستخدم الفيتو لوقف ثلاثة قرارات للكونجرس بشأن السعودية والإمارات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل السعودية والإمارات.

وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي، إن "هذه القرارات تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا"، وفق (روسيا اليوم).

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الفيتو الرئاسي ضد قرارات للكونغرس منذ توليه منصبه، حيث كان الكونغرس قد صادق على تلك القرارات هذا الشهر في خطوة فسرها محللون بأنها شكلت ضربة لإدارة ترامب.

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