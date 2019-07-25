شؤون فلسطينية

طالت 16 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

طالت 16 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن قوات الجيش و(شاباك) اعتقلوا خلال الليل 16 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

كما استولت قوات الاحتلال على معدات مخرطتين في نابلس، 
بالإضافة إلى ذلك، صادرت القوات قطعة سلاح من نوع (M-16) ومسدس وثلاث عبوات محلية وذخيرة، خلال عمليات التفتيش، وفق زعمه.

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