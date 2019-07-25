أمريكا تمنع صدور بيان لمجلس الأمن يدين هدم إسرائيل للمنازل بالقدس

منعت الولايات المتحدة محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يندد بهدم سلطات الاحتلال عشرات المنازل في مدينة القدس.





وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء مسودة بيان من خمس فقرات، اطلعت عليها وكالة (رويترز) للأنباء، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15.





وتعبر المسودة عن القلق البالغ وتحذر من أن عملية الهدم "تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم".





ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع، لكن دبلوماسيين قالوا يوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان.





وتابع الدبلوماسيون: أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجدداً إنها لا توافق على النص، كما نقلت (رويترز).



وتتهم الولايات المتحدة منذ وقت طويل الأمم المتحدة باتخاذ مواقف منحازة ضد إسرائيل، وتوفر الحماية لحليفتها من أي إجراء في المجلس.



وأبلغ المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غريبنلات مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، بأن أي خطة سلام لا يمكن أن تعتمد على الإجماع الدولي أو على قانون دولي غير حاسم وقرارات "غير واضحة" للأمم المتحدة، مما أثار انتقادات من عدة دول.‭‭‭‬‬‬‬

رام الله - دنيا الوطن