شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار الأجواء الحارة ولا تغير على درجات الحرارة

الطقس: استمرار الأجواء الحارة ولا تغير على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم الخميس، حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يستمر الجو حاراً نسبيا الى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم السبت، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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