شاهد: إسرائيل تُوجّه رسالة عاجلة للعراقيين بشأن التطبيع

وتابع كاتس في تغريدة على الحساب الرسمي لصفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على (تويتر)، مساء اليوم الأربعاء: "يسعدنا أن نرى التفاعل الهائل على المستوى الشعبي، والتواصل النشط بين مواطنين إسرائيليين وعراقيين، وتطلع الشعبين إلى العيش بسلام وحسن الجوار، إن شاء الله، سلام".





رام الله - دنيا الوطنوجهت إسرائيل رسالة عاجلة إلى الشعب العراقي، بمناسبة مرور عام كامل على تدشين صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية".وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجهاً حديثه إلى الشعب العراقي، إنه تجمعنا أمور عديدة، ونتمنى أن تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء، وفق وكالة (سبوتنك).