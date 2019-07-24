عربي

شاهد: إسرائيل تُوجّه رسالة عاجلة للعراقيين بشأن التطبيع

شاهد: إسرائيل تُوجّه رسالة عاجلة للعراقيين بشأن التطبيع
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت إسرائيل رسالة عاجلة إلى الشعب العراقي، بمناسبة مرور عام كامل على تدشين صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجهاً حديثه إلى الشعب العراقي، إنه تجمعنا أمور عديدة، ونتمنى أن تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء، وفق وكالة (سبوتنك).

وتابع كاتس في تغريدة على الحساب الرسمي لصفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على (تويتر)، مساء اليوم الأربعاء: "يسعدنا أن نرى التفاعل الهائل على المستوى الشعبي، والتواصل النشط بين مواطنين إسرائيليين وعراقيين، وتطلع الشعبين إلى العيش بسلام وحسن الجوار، إن شاء الله، سلام".

أخبار ذات صلة

الكويت والسعودية تبحثان أزمة عمرها قرن

الكويت والسعودية تبحثان أزمة عمرها قرن

شاهد: لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل

شاهد: لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل

السودان يُحبط محاولة إنقلاب جديدة تزعمها قادة بالجيش

السودان يُحبط محاولة إنقلاب جديدة تزعمها قادة بالجيش

لماذا قصفت إسرائيل سوريا الليلة الماضية وما علاقة حزب الله؟

لماذا قصفت إسرائيل سوريا الليلة الماضية وما علاقة حزب الله؟

العاهل الأردني يعيّن اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

العاهل الأردني يعيّن اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

إصابة رئيس بلدية مقديشو ومسؤولين آخرين في تفجير انتحاري بالصومال

إصابة رئيس بلدية مقديشو ومسؤولين آخرين في تفجير انتحاري بالصومال

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

بمشاركة فلسطينية.. انطلاق أعمال المؤتمر العربي 13 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بتونس

بمشاركة فلسطينية.. انطلاق أعمال المؤتمر العربي 13 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بتونس

شقيق هدار غولدين: الحكومة الإسرائيلية ضعيفة أمام حماس

شقيق هدار غولدين: الحكومة الإسرائيلية ضعيفة أمام حماس

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والأبرز عالمياً بالتصنيف العالمي لمقياس جودة الأبحاث

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والأبرز عالمياً بالتصنيف العالمي لمقياس جودة الأبحاث

اشتية يُشارك في حفل تكريم طلبة &#34;الإنجاز&#34; من أبناء منتسبي الأمن الوقائي

اشتية يُشارك في حفل تكريم طلبة "الإنجاز" من أبناء منتسبي الأمن الوقائي

شؤون اللاجئين بالمنظمة وجايكا تنظمان ورشة تبادل خبرات لمخيمات مشروع بالسيب بالجلزون

شؤون اللاجئين بالمنظمة وجايكا تنظمان ورشة تبادل خبرات لمخيمات مشروع بالسيب بالجلزون

مجدلاني يُطلع وزير الخارجية التونسي على آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يُطلع وزير الخارجية التونسي على آخر المستجدات السياسية

&#34;الاتصالات&#34; بغزة تكشف عن موعد استكمال صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة

"الاتصالات" بغزة تكشف عن موعد استكمال صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة

التعليم العالي تُوضّح حيثيات قرار تحديد معدل القبول بالطب البشري والأسنان

التعليم العالي تُوضّح حيثيات قرار تحديد معدل القبول بالطب البشري والأسنان

منوعات

&#34;بلطجية&#34; يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

"بلطجية" يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

&#34;ولد ضائع&#34;.. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

"ولد ضائع".. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

&#34;دوبلير&#34; فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

"دوبلير" فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

ماغي بوغصن في العناية المُركزة.. وعملية في الرأس

ماغي بوغصن في العناية المُركزة.. وعملية في الرأس

عربي

العاهل الأردني يعيّن اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

العاهل الأردني يعيّن اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

إصابة رئيس بلدية مقديشو ومسؤولين آخرين في تفجير انتحاري بالصومال

إصابة رئيس بلدية مقديشو ومسؤولين آخرين في تفجير انتحاري بالصومال

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان