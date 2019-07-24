شؤون فلسطينية

معبر الكرامة مُغلق السبت أمام حركة المغادرين لتسهيل سفر الحجاج

معبر الكرامة مُغلق السبت أمام حركة المغادرين لتسهيل سفر الحجاج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة اليوم، أن (معبر الكرامة) سيكون مغلقاً أمام حركة المغادرين يوم السبت؛ لتسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام حيث ستكون مغادرتهم يومي السبت والأحد 27+28/ 2019/07.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن المعبر سيعمل الأحد أيضاً ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة  الحادية عشرة صباحاً لتسهيل خروج الحجاج، وبعد ذلك يستمر العمل على المعبر لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.

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