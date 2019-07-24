دولي

إيهود أولمرت يُلغي زيارة له لسويسرا خوفاً من الاعتقال

إيهود أولمرت يُلغي زيارة له لسويسرا خوفاً من الاعتقال
ايهود أولمرت
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، ألغى، الأربعاء، زيارة له كانت مقررة إلى سويسرا، بعد تلقيه تحذيراً من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأوضحت القناة، أنه قد يتعرض للاعتقال والاستجواب عند وصوله سويسرا، مضيفةً أن التحذيرات جاءت على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب إبان العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2008.

ولفتت القناة، إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية "تلقت تحذيرات من السلطات السويسرية مفادها بأنه سيتم اعتقال أولمرت لحظة وصوله أراضيها".

بدوره، علق أولمرت على هذه الأنباء بالقول إنه "يخشى من حدوث إحراج دبلوماسي كبير لإسرائيل في حال اعتقلت السلطات السويسرية إحدى الشخصيات الإسرائيلية"، وفق تعبيره.

وتابع: "لقد قدت حربًا ضد المنظمات الإرهابية حماس والجهاد الإسلامي، وبعد الحرب جاء ستة رؤساء دول ووزراء خارجية لدعم دولة إسرائيل"، مضيفاً أنه اتخذ قراره "بعد مناقشة الأمر مع المسؤولين القانونيين والأمنيين".

وكان أُخلي سبيل إيهود أولمرت في العام 2017، بعد قضائه 16 شهراً في السجن، إثر إدانته في قضايا فساد صدرت بحقه على إثرها أحكام بالسجن لمدة 27 شهراً، إلا أنه تقرر الإفراج عنه مبكراً في 29 حزيران/ يونيو.

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