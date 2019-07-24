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شاهد: لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل

رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو بث على الإنترنت، العملية التي نفذها مجرمون لاغتيال نائب القنصل التركي في أحد مطاعم أربيل في إقليم كردستان العراق.

ويظهر الفيديو اللحظات التي تمت فيها عملية الاغتيال، حيث اشترك شخص كان جالساً على طاولة، بجانب طاولة نائب القنصل بالإضافة إلى شخصين آخرين ظهرا في لحظة الاغتيال مع سلاحهما الفردي.

يذكر، أن السلطات المختصة في إقليم كردستان، كشفت منذ أيام هوية أحد المطلوبين، على خلفية الهجوم الذي وقع في أربيل، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي.

 

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