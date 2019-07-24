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السودان يُحبط محاولة إنقلاب جديدة تزعمها قادة بالجيش

السودان يُحبط محاولة إنقلاب جديدة تزعمها قادة بالجيش
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش السوداني، إحباط محاولة انقلاب، شارك فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعدد من الضباط رفيعي المستوى، إلى جانب قيادات من الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني العام الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، فقد أكدت القوات المسلحة كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني البائد، وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم.

وأكدت القوات المسلحة، أن "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة، وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قد أعلن في 12 تموز/ يوليو الحالي، أن ضباطاً خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير.

وأوضح عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي، أنه تم اعتقال 12 ضابطاً وأربعة جنود، خططوا لمحاولة انقلاب، وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة العادلة.

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