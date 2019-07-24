دولي

الشاباك يزعم رصد شبكة تجسس إسرائيلية فلسطينية عربية لصالح إيران

الشاباك يزعم رصد شبكة تجسس إسرائيلية فلسطينية عربية لصالح إيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع التلفزيون الإسرائيلي (i24 news)، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية رصدت شبكة واسعة للتجسس لصالح إيران، تضم مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين.

وأوضح الموقع، أن نشاطاً مشتركاً شارك فيه جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة والجيش وأذرع أمن أخرى، أدى إلى الكشف عن شبكة تجند أشخاص في إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، للعمل لصالح المخابرات الإيرانية.

وحسب الشاباك، فإن الشبكة كانت تنشط من سوريا، بتوجيهات من إيران وبقيادة سوري يطلق عليه اسم "أبو جهاد"، مضيفاً أن الشبكة حاولت تجنيد أشخاص من خلال اتصالات أولية معهم عبر حسابات وهمية على الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، ومن ثم انتقلت الاتصالات عبر تطبيقات المراسلة.

وبين جهاز الأمن أنه طُلب من الأشخاص الذين تم تجنيدهم أن يجمعوا معلومات في إسرائيل حول القواعد العسكرية والمنشآت الأمنية الحساسة، والموظفين ومراكز الشرطة والمستشفيات وغيرها، كجزء من إعداد أهداف للهجمات عليها بمبادرة إيرانية.

وقال الشاباك: إنه تم رصد نشاط الشبكة ومراقبتها من قبل المخابرات الإسرائيلية منذ بداية نشاطها. وفي الوقت نفسه، تتبعت المخابرات الإسرائيلية عن كثب مشغلي الشبكة من خارج البلاد، وكذلك العاملين في إسرائيل والضفة الغربية الذين أبدوا استعدادهم للتعاون معهم.

وتابع البيان: "أنه واعتبارا من شهر نيسان/أبريل 2019، تم تنفيذ عملية واسعة ضد نشطاء الشبكة داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية، وتم خلالها ضبط عدد من المواطنين الإسرائيليين، وعندها، تبين أنه تم التواصل معهم وتجنيدهم من قبل مشغلي الشبكة الإيرانيين".

وأشار إلى أن قوات الأمن ستواصل العمل بحزم وإصرار لإحباط جميع أنشطة إيران والعناصر الموالية لها ضد أمن إسرائيل.

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