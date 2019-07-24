شاهد: الرئيس الإسرائيلي يُبحر بسفينة حربية على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن الرئيس روفين ريفلين، أبحر على ظهر سفينة حربية قرب الحدود البحرية مع قطاع غزة .



وأشار إلى أن قدرة إسرائيل على استخراج الغاز تلزم التركيز اكثر على المتانة العسكرية وهذا الامر يساهم في تحقيقه سلاح البحرية.







وأوضحت الإذاعة، أن ريفلين حل ضيفاً على سلاح البحرية، موضحةً أنه ثمن الجهود التي يبذلها للحفاظ على أمن إسرائيل وإحباط عنليات تهريب الأسلحة والوسائل القتالية.وحسب الإذاعة، زار ريفلين، إحدى منصات استخراج الغاز الطبيعي في المياه البحرية الاسرائيلية، وأكد أن قوة اسرائيل تتمثل بالمتانة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.