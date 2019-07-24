شؤون فلسطينية

شقيق هدار غولدين: الحكومة الإسرائيلية ضعيفة أمام حماس

شقيق هدار غولدين: الحكومة الإسرائيلية ضعيفة أمام حماس
هدار غولدين
رام الله - دنيا الوطن
قال تسور غولدين، شقيق الجندي المُحتجز لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، "هدار"، إن الحكومة الإسرائيلية ضعيفة جداً أمام حركة حماس.

وأضاف غولدين: "يجب أن ينتهي عصر السلام في مقابل "الإرهاب"، من الآن فصاعداً يجب أن يكون السلام فقط مقابل السلام".

وتابع: "الخطوات الإنسانية فقط مقابل المساعدات الإنسانية، فخمس سنوات ليس لدى الحكومة الإسرائيلية الشجاعة للقيام بذلك، يجب وقف جميع التسهيلات والمدفوعات وإعادة التأهيل ومشاريع التطوير لغزة، وجعل أي حل اقتصادي وإنساني مشروطًا بعودة الجنود والمستوطنين".

أخبار ذات صلة

موقع أمني يُصدر تحذيراً للفلسطينيين بشأن محادثات الماسنجر

موقع أمني يُصدر تحذيراً للفلسطينيين بشأن محادثات الماسنجر

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والأبرز عالمياً بالتصنيف العالمي لمقياس جودة الأبحاث

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والأبرز عالمياً بالتصنيف العالمي لمقياس جودة الأبحاث

اشتية يشارك في حفل تكريم طلبة &#34;الإنجاز&#34; من أبناء منتسبي الأمن الوقائي

اشتية يشارك في حفل تكريم طلبة "الإنجاز" من أبناء منتسبي الأمن الوقائي

شؤون اللاجئين بالمنظمة وجايكا تنظمان ورشة تبادل خبرات لمخيمات مشروع بالسيب بالجلزون

شؤون اللاجئين بالمنظمة وجايكا تنظمان ورشة تبادل خبرات لمخيمات مشروع بالسيب بالجلزون

مجدلاني يطلع وزير الخارجية التونسي على اخر المستجدات السياسية

مجدلاني يطلع وزير الخارجية التونسي على اخر المستجدات السياسية

&#34;الاتصالات&#34; بغزة تكشف عن موعد استكمال صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة

"الاتصالات" بغزة تكشف عن موعد استكمال صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة

التعليم العالي توضح حيثيات قرار تحديد معدل القبول بالطب البشري وطب الأسنان

التعليم العالي توضح حيثيات قرار تحديد معدل القبول بالطب البشري وطب الأسنان

وفاة طفل من عائلة بسيسو في حادث سير بشارع النصر غرب غزة

وفاة طفل من عائلة بسيسو في حادث سير بشارع النصر غرب غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والأبرز عالمياً بالتصنيف العالمي لمقياس جودة الأبحاث

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والأبرز عالمياً بالتصنيف العالمي لمقياس جودة الأبحاث

اشتية يشارك في حفل تكريم طلبة &#34;الإنجاز&#34; من أبناء منتسبي الأمن الوقائي

اشتية يشارك في حفل تكريم طلبة "الإنجاز" من أبناء منتسبي الأمن الوقائي

شؤون اللاجئين بالمنظمة وجايكا تنظمان ورشة تبادل خبرات لمخيمات مشروع بالسيب بالجلزون

شؤون اللاجئين بالمنظمة وجايكا تنظمان ورشة تبادل خبرات لمخيمات مشروع بالسيب بالجلزون

مجدلاني يطلع وزير الخارجية التونسي على اخر المستجدات السياسية

مجدلاني يطلع وزير الخارجية التونسي على اخر المستجدات السياسية

وفاة طفل من عائلة بسيسو في حادث سير بشارع النصر غرب غزة

وفاة طفل من عائلة بسيسو في حادث سير بشارع النصر غرب غزة

الشيخ: تمّ الاتفاق على التنسيق المشترك بين فلسطين والأردن في كل المحافل

الشيخ: تمّ الاتفاق على التنسيق المشترك بين فلسطين والأردن في كل المحافل

بعد استشهاده بأحد المستشفيات التركية..كتائب القسام تزف القائد الميداني إبراهيم أبو دقة

بعد استشهاده بأحد المستشفيات التركية..كتائب القسام تزف القائد الميداني إبراهيم أبو دقة

تصويت غير مسبوق في الأمم المتحدة لصالح قرار حول المرأة الفلسطينية

تصويت غير مسبوق في الأمم المتحدة لصالح قرار حول المرأة الفلسطينية

منوعات

&#34;بلطجية&#34; يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

"بلطجية" يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

&#34;ولد ضائع&#34;.. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

"ولد ضائع".. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

&#34;دوبلير&#34; فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

"دوبلير" فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

ماغي بوغصن في العناية المُركزة.. وعملية في الرأس

ماغي بوغصن في العناية المُركزة.. وعملية في الرأس

عربي

العاهل الأردني يعيّن اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

العاهل الأردني يعيّن اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

إصابة رئيس بلدية مقديشو ومسؤولين آخرين في تفجير انتحاري بالصومال

إصابة رئيس بلدية مقديشو ومسؤولين آخرين في تفجير انتحاري بالصومال

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان