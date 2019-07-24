شقيق هدار غولدين: الحكومة الإسرائيلية ضعيفة أمام حماس

هدار غولدين

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رام الله - دنيا الوطن

قال تسور غولدين، شقيق الجندي المُحتجز لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، "هدار"، إن الحكومة الإسرائيلية ضعيفة جداً أمام حركة حماس.



وأضاف غولدين: "يجب أن ينتهي عصر السلام في مقابل "الإرهاب"، من الآن فصاعداً يجب أن يكون السلام فقط مقابل السلام".



وتابع: "الخطوات الإنسانية فقط مقابل المساعدات الإنسانية، فخمس سنوات ليس لدى الحكومة الإسرائيلية الشجاعة للقيام بذلك، يجب وقف جميع التسهيلات والمدفوعات وإعادة التأهيل ومشاريع التطوير لغزة، وجعل أي حل اقتصادي وإنساني مشروطًا بعودة الجنود والمستوطنين".