شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والأبرز عالمياً بالتصنيف العالمي لمقياس جودة الأبحاث

جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والأبرز عالمياً بالتصنيف العالمي لمقياس جودة الأبحاث
رام الله - دنيا الوطن
تواصل جامعة النجاح الوطنية مسيرة تقدّمها بخطى ثابتة حيث صدر يوم الأربعاء، تقرير Webometrics الذي يجريه مركز ويبومتريكس الإسباني الذي يتخصص في ترتيب أفضل الجامعات على مستوى العالم حسب الاستشهادات (معامل الأقتباس) لأفضل ملفات أبحاث الباحثين.

ففي التصنيف الجديد للويبومتركس،“Eighth Edition (July 2019 version 8.1.0 BETA)” واصلت جامعة النجاح تصدّرها للجامعات الفلسطينية حيث إحتلت المركز الأول فلسطينياً، وعلى المستوى العالمي إستطاعت جامعة النجاح الوطنية تبوّء المركز 1445 من بين قرابة ال26 الف جامعة ومؤسسة تعليمية على مستوى العالم، وبذلك تكون جامعة النجاح واحدة من أفضل 5% جامعات على المستوى العالمي.

ويُعتبر تصنيف “Webometrics” من أكبر الأنظمة المتبعة عالمياً لتقييم الجامعات العالمية حيث يُغطي قرابة 26 ألف جامعة ومؤسسة تعليمية وبحثية عليا على مستوى العالم، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويصدر عنه كل ست شهور تقرير يقيّم جودة أبحاث باحثي الجامعات من خلال أهم عامل للجودة وهو (عدد الاقتباسات للابحاث المنشورة) والتي يرصد حركتها على جوجل سكولر والذي يعتبر أكبر قاعدة بحثية في العالم.

حيث حصلت جامعة النجاح الوطنية على مجموع 62295 اقتباس لأبحاثها ضمن أفضل 100 باحث في الجامعة بفارق كبير ومتقدم عن نظيراتها في المنطقة العربية والعالم.

وأشاد الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة، بهذا المستوى والتقدم الكبير الذي حققته الجامعة بباحثيها المتميزين، مشيراً إلى أن من أهم أسباب تقدّم الجامعة في التقييم العالمي أنها استطاعت أن تنشر في السنة الأخيرة قرابة 318 بحثاً ضمن أشهر قواعد البحث العالمية سكوبس، فيما وصل عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعة في النصف الأول  لهذا العام اكثر من 160 بحثاً، مضيفاً إلى أن هناك تقدم واضح في عدة مجالات في البحث العلمي حيث كانت المجالات الأبرز في علوم الطب والفيزياء والكيمياء ومجال الأدوية والسموم، ومجال علم نانو المواد، ومجال علوم البيئة، ومجال علوم الطاقة ومجال البيئة ومجال علم الجينات.

كما أشار الأستاذ الدكتور النتشة إلى أن هناك زيادة واضحة في مجال الاقتباس من الأبحاث التي ينشرها باحثو الجامعة، حيث كان عدد الاقتباسات من أبحاث الجامعة قرابة 4800 اقتباس لسنة 2017 بينما في سنة 2018 وصل عدد الاقتباسات الى 7000 اقتباس ضمن قاعدة بيانات سكوبس، وكان معظم الاقتباسات من أبحاث جامعة النجاح من قبل باحثين من أمريكيا والصين وبريطانيا والهند وألمانيا واستراليا وكندا حسب الترتيب وهذا يدل على جودة الأبحاث وانفتاح العالم على أبحاث جامعة النجاح، كما أن هناك تقدم واضح في عدد الأبحاث المنشورة من قبل الجامعة في مجلات علمية ذات معامل تأثير عالي.

وفي هذه المناسبة بارك الأستاذ الدكتور النتشة لأعضاء الجامعة بهيئاتها الأكاديمية والإدارية لعطائهم وتميّزهم في الإبداع البحثي، مؤكداً على أن البحث العلمي والإنتاج الفكري يشكل الركيزة الأساسية المعتمدة في التصنيفات العلمية العالمية ويُعتبر من أهم محاور خطة الجامعة الاستراتيجية، فهي تواصل تهيئة البيئة والبنية المناسبتين للباحثين لتحفيزهم في مجالات البحث العلمي الذي يعتبر عنوان تقدم الأمم ورقيها، وهي تخطو في هذا المسار خطوات متميزة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما هنأ كافة الزملاء الباحثيين على تنشيط جهودهم في نشر الإبداعات والشراكات البحثية في داخل الوطن وخارجه ونشر ثقافة البحث العلمي بين الأجيال القادمة التي تُعتبر المقوم الرئيس للبناء وتثبيت الصمود والوجود وتدعيم الحقوق على هذه الأرض المقدسة.

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