اشتية يشارك في حفل تكريم طلبة "الإنجاز" من أبناء منتسبي الأمن الوقائي













رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس الوزراء وزير الداخلية د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء برام الله، في حفل تكريم طلبة الثانوية العامة "الإنجاز"، الذي أقامه جهاز الأمن الوقائي، لأبناء منتسبي الجهاز الناجحين، بحضور مدير عام الجهاز اللواء زياد هب الريح، ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والطلبة وذويهم.وقال اشتية: "باسم السيد الرئيس محمود عباس، نهنئ ونحيي الطلبة الناجحين وذويهم، متمنين للطلبة التوفيق والنجاح في دراستهم الجامعية، ونشكر جهاز الأمن الوقائي ورئيسه على هذه اللفتة الكريمة، ونثمن دوره المتميز في الحفاظ على أمننا ومشروعنا الوطني".وأضاف رئيس الوزراء: "نحن شعب تحت الاحتلال، واليوم اختلفت تقسيمات العالم عما كانت في الماضي، وأصبحت تقاس الثروات بالمعلومة وليس بالأرض والصناعة، ونريد أن نقفز لنلتحق بالتكنولوجيا، وننتقل من التعليم إلى التعلم".