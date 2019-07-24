"الاتصالات" تكشف عن موعد استكمال عملية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة





وقالت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن استكمال عملية الصرف سيكون يوم غد الخميس الموافق 25/7/2019 في مكاتب البريد الرئيسية الخمس في محافظات غزة وهي رفح وخانيونس ودير البلح وعمر المختار وجباليأ وذلك في أوقات الدوام الرسمي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة اليوم الأربعاء، عن استكمال عملية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بقيمة 100$.