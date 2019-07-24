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العاهل الأردني يعيّن اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

العاهل الأردني يعيّن اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة
يوسف الحنيطي مع الملك الأردني
رام الله - دنيا الوطن
عيّن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلفا للفريق الركن محمود فريحات الذي أُحيل للتقاعد. 

جاء ذلك وفق مرسوم للعاهل الأردني نشر نصه الديوان الملكي وتلقت الأناضول نسخة منه.، كما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

كان فريحات شعل هذا المنصب في الثاني تشرين أول/أكتوبر 2016؛ أي شغله لنحو عامين وعشرة أشهر. 

ويعد الحنيطي القائد رقم 17 للجيش الأردني منذ 1923؛ تاريخ تأسيس "إمارة شرقي الأردن"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية. 

والحنيطي هو لواء ركن طيار مقاتل، من مواليد آذار/مارس 1959، وشغل منصب قائد سلاح الجو الأردني، حتى تاريخ صدور المرسوم الملكي بتعيينه قائداً للجيش. 

وبمنصبه الجديد يكون الحنيطي أول قائد جيش أردني يأتي من سلاح الجو الملكي.

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