جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر "دون أدنى شك"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون يوم الأربعاء إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر "دون أدنى شك".
وأضاف جونسون، الذي كان يتحدث في داوننج ستريت فور توليه منصبه رسميا إنه سيبرم "اتفاقا جديدا، اتفاقا أفضل" مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع قائلا: "سنفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب وسنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون أدنى شك"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وتسلم بوريس جونسون رسميا اليوم رئاسة وزراء بريطانيا.
قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون يوم الأربعاء إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر "دون أدنى شك".
وأضاف جونسون، الذي كان يتحدث في داوننج ستريت فور توليه منصبه رسميا إنه سيبرم "اتفاقا جديدا، اتفاقا أفضل" مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع قائلا: "سنفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب وسنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون أدنى شك"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وتسلم بوريس جونسون رسميا اليوم رئاسة وزراء بريطانيا.
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