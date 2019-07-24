جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر "دون أدنى شك"

بوريس جونسون

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون يوم الأربعاء إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر "دون أدنى شك".



وأضاف جونسون، الذي كان يتحدث في داوننج ستريت فور توليه منصبه رسميا إنه سيبرم "اتفاقا جديدا، اتفاقا أفضل" مع الاتحاد الأوروبي.



وتابع قائلا: "سنفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب وسنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون أدنى شك"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وتسلم بوريس جونسون رسميا اليوم رئاسة وزراء بريطانيا.