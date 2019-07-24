التعليم العالي تكشف حيثيات قرار تحديد معدل القبول بالطب البشري وطب الأسنان

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأربعاء، حيثيات قرار الوزارة، فيما يتعلق بمفتاح القبول لكلية الطب البشري وطب الأسنان.





وأكدت الوزارة اليوم أن مفتاح القبول للطب البشري وطب الأسنان هو 80% كحد أدني وذلك للدارسين داخل فلسطين وخارجها.





وقال د.إيهاب الكبج، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، إنه تم العام الماضي 2018، في جلسة المجلس الأعلى للتعليم،

طرح موضوع تحديد الحد الأدني لمعدل القبول في الطب البشري وطب الاسنان.





وأكد أنه تم التوافبق في مجلس التعليم العالي المذكور، على أن يكون معدل الحد الأدني لمعدل القبول في الطب 80% .



وقال في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن هناك العديد من الاعتبارات والنقاشات التي تمت لتحديد هذا المعدل، منه أن معدل القبول في الثانوية قد يحدد جودة المخرج ، بمعنى أن من يدخل في كليات الطب من الثانوية العامة، كمعدل عالٍ، قد يكون تحصيله العلمي وجودة الأداء الخاصة به، أفضل عند تخرجه من الجامعة.



وشدّد على أن هناك توافقاً بين جميع الأطراف ومؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني، على تحديد هذا المعدل بـ 80% .



وتابع الكبج: "الجامعات الفلسطينية التي تدرّس الطب وطب الإنسان، نعتز فيها ونعتز بجودة مخرجاتها، وهذا مؤكد عندما يلتحق الخريج من هذه الكليات بأي امتحان لمزاولة المهنة يحصل على درجات عالية".



خاص دنيا الوطن