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إصابة رئيس بلدية مقديشو ومسؤولين آخرين في تفجير انتحاري بالصومال

إصابة رئيس بلدية مقديشو ومسؤولين آخرين في تفجير انتحاري بالصومال
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رام الله - دنيا الوطن
أصيب رئيس بلدية مقديشو وعدد من المسؤولين يوم الأربعاء في تفجير انتحاري استهدف مقراً حكومياً في الصومال.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن محمد عبد الله، وهو أحد أقارب الضحايا، "أصيب في التفجير كثير من المسؤولين المحليين ومنهم ابن عمي... كما أصيب رئيس بلدية مقديشو... توجه انتحاري إلى قاعة الاجتماعات سيرا ثم فجّر نفسه".

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