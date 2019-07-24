شؤون فلسطينية

وفاة طفل من عائلة بسيسو في حادث سير بشارع النصر غرب غزة

وفاة طفل من عائلة بسيسو في حادث سير بشارع النصر غرب غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي الطفل عاهد مصطفى بسيسو، مساء اليوم الأربعاء، مصرعه في حادث سير في شارع النصر، غرب مدينة غزة

وأفادت دائرة إعلام شرطة المرور بغزة: أن بسيسو يبلغ من العمر (10 سنوات) من سكان شارع اللبابيدي، توفي إثر صدمه جيب من نوع سانتافيه، في شارع النصر "مفترق دياب للبناشر"، غرب مدينة غزة.

وكان طفل من عائلة الحداد توفي قبل أيام قليلة إثر حادث وقع في شارع (الرشيد) غرب مدينة غزة.

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