الشيخ: تمّ الاتفاق على التنسيق المشترك بين فلسطين والأردن في كل المحافل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ اليوم الأربعاء، عن اللقاء الذي عقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان بين الرئيس محمود عباس، والملك الأردني عبد الله الثاني.



وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن لقاءً هاماً تم اليوم بين الرئيس أبو مازن والملك عبد الله الثاني.



وأضاف: "تم التباحث والتشاور في كل الملفات والتطورات الحالية والاتفاق على التنسيق المشترك بين فلسطين والأردن في كل المحافل".



واجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان.



وأطلع الرئيس العاهل الأردني، على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، والتي كان آخرها هدم عشرات الشقق السكنية في واد الحمص في بلدة صور باهر، الواقعة في أراضٍ خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة.