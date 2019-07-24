دولي

الملكة إليزابيث تكلف جونسون رسمياً برئاسة حكومة بريطانيا

الملكة إليزابيث تكلف جونسون رسمياً برئاسة حكومة بريطانيا
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رام الله - دنيا الوطن
تسلم بوريس جونسون اليوم الأربعاء، مهامه رسمياً رئيساً لوزراء بريطانيا، بعد وقت قليل من تقديم تيريزا ماي استقالتها رسميا.

وقال قصر باكنجهام: "استقبلت الملكة فخامة النائب بوريس جونسون بعد ظهر اليوم وطلبت منه تشكيل حكومة جديدة".

وتابع: "قبل السيد جونسون عرض جلالتها وقبل يديها على تعيينه رئيسا للحكومة واللورد الأول للخزانة".

ووصل جونسون إلى قصر "باكينغهام"، حيث التقى ملكة بريطانيا التي كلتخ بتشكيل حكومة جديدة.

واعترضت مجموعة من المحتجين حول "التغير المناخي"، موكب جونسون وهو في طريقه إلى قصر "باكينغهام"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقدّمت رئيسة وزراء بريطانيا، استقالتها رسمياً للملكة إليزابيث الثانية، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

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