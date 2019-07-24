انتخاب أبو زيد عضواً بمجلس الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

حقق ديوان الموظفين انجازاً جديداً بانتخاب رئيسه موسى أبو زيد عضواً في مجلس إدارة الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم IASIA، والتي تضم (80) دولة من الدول المرموقة في الإقليم والعالم، بحصوله على رابع أعلى الأصوات من بين (21) عضو مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات للفترة (2019-2022). وقد جرت العملية الانتخابية بالاقتراع السري لأعضاء الجمعية العامة بحضور واشراف المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS. وتأتي أهمية الرابطة الدولية IASIA كونها تضم منظمات دولية تركز اهتماماتها وانشطتها وبرامجها على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والإدارة، وقد تأسست عام 1961 في مدينة لشبونة في البرتغال، وتضم اول لجنة دولية لاعتماد برامج الإدارة العامة والتدريب (ICAPA) والمصادقة عليها، ولجان عديدة كالمنشورات والبرامج وغيرها.



يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة حول العالم "مهام وأهداف الإدارة العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي يعقد هذا العام في معهد لشبونة الجامعي (ISCTE-IUL)، ويجمع المؤتمر خبراء وممارسين وصناع سياسات وأكاديميين لمناقشة دور الإدارة العامة في رسم وصنع السياسات العامة الداعمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، ويحوي 12 مجموعة عمل، و17 جلسة لجنة موازية بمشاركة (365) ورقة بحثية.



وفي كلمته امام مجلس إدارة الرابطة الدولية، شدد أبو زيد على أهمية الدور الرائد الذي تلعبه الرابطة الدولية على الصعيد الدولي في تطوير المنظومة الإدارية الدولية، ولتكون منصة تعزز ثقافة مشاركة وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول بدلاً من احتكارها، مشدداً على ان دولة فلسطين تملك ذخراً لا ينضب من الطاقات البشرية في كافة المجالات التي تمكننا من بناء مستقبل أفضل لأنفسنا وللأسرة الدولية جمعاء، وعلى استعداد لنقل تلك التجارب والخبرات إلى كافة دول العالم بشكل فعّال مما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتنمية الإدارية الشاملة.



يذكر ان ديوان الموظفين قدم العديد من الاسهامات البارزة في إطار الرابطة الدولية IASIA، كتنظيمه للمؤتمر الدولي المشترك حول "الإدارة العامة تحت الضغط" في 2017 بمشاركة (50) دولة من مختلف دول العالم، وبرنامج التدريب الافريقي الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة حيث تم تدريب (22) متدرب من (7) دول افريقية في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في عام 2018، وبرنامج التدريب العربي بمشاركة (18) متدرب من (9) دول عربية في 2019، وقد شهدت فلسطين مؤخراً في مشهد مهيب وبحضور دولي مرموق من وزراء وصناع قرار وسياسيين ورؤساء منظمات دولية من (43) دولة عقد الطاولة الوزارية المستديرة التي شكلت منصة عالمية للحوار والنقاش وتسليط الضوء على عدد من القضايا التي تخص تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تحديداً الأهداف(5،16،17)، وذلك بهدف استكمال الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مساعدة دول العالم النامية والأكثر فقراً وعوزاً ولتطوير وتنمية مواردها البشرية، ونقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين كافة دول العالم.