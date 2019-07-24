شؤون فلسطينية

انتخاب أبو زيد عضواً بمجلس الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم

انتخاب أبو زيد عضواً بمجلس الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
حقق ديوان الموظفين انجازاً جديداً بانتخاب رئيسه موسى أبو زيد عضواً في مجلس إدارة الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم IASIA، والتي تضم (80) دولة من الدول المرموقة في الإقليم والعالم، بحصوله على رابع أعلى الأصوات من بين (21) عضو مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات للفترة (2019-2022). وقد جرت العملية الانتخابية بالاقتراع السري لأعضاء الجمعية العامة بحضور واشراف المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS.  وتأتي أهمية الرابطة الدولية IASIA كونها تضم منظمات دولية تركز اهتماماتها وانشطتها وبرامجها على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والإدارة، وقد تأسست عام 1961 في مدينة لشبونة في البرتغال، وتضم اول لجنة دولية لاعتماد برامج الإدارة العامة والتدريب (ICAPA) والمصادقة عليها، ولجان عديدة كالمنشورات والبرامج وغيرها.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة حول العالم "مهام وأهداف الإدارة العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي يعقد هذا العام في معهد لشبونة الجامعي (ISCTE-IUL)، ويجمع المؤتمر خبراء وممارسين وصناع سياسات وأكاديميين لمناقشة دور الإدارة العامة في رسم وصنع السياسات العامة الداعمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، ويحوي 12 مجموعة عمل، و17 جلسة لجنة موازية بمشاركة (365) ورقة بحثية.

وفي كلمته امام مجلس إدارة الرابطة الدولية، شدد أبو زيد على أهمية الدور الرائد الذي تلعبه الرابطة الدولية على الصعيد الدولي في تطوير المنظومة الإدارية الدولية، ولتكون منصة تعزز ثقافة مشاركة وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول بدلاً من احتكارها، مشدداً على ان دولة فلسطين تملك ذخراً لا ينضب من الطاقات البشرية في كافة المجالات التي تمكننا من بناء مستقبل أفضل لأنفسنا وللأسرة الدولية جمعاء، وعلى استعداد لنقل تلك التجارب والخبرات إلى كافة دول العالم بشكل فعّال مما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتنمية الإدارية الشاملة.

 يذكر ان ديوان الموظفين قدم العديد من الاسهامات البارزة في إطار الرابطة الدولية IASIA، كتنظيمه للمؤتمر الدولي المشترك حول "الإدارة العامة تحت الضغط" في 2017 بمشاركة (50) دولة من مختلف دول العالم، وبرنامج التدريب الافريقي الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة حيث تم تدريب (22) متدرب من (7) دول افريقية في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في عام 2018، وبرنامج التدريب العربي بمشاركة (18) متدرب من (9) دول عربية في 2019، وقد شهدت فلسطين مؤخراً في مشهد مهيب وبحضور دولي مرموق من وزراء وصناع قرار وسياسيين ورؤساء منظمات دولية من (43) دولة عقد الطاولة الوزارية المستديرة التي شكلت منصة عالمية للحوار والنقاش وتسليط الضوء على عدد من القضايا التي تخص تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تحديداً الأهداف(5،16،17)، وذلك بهدف استكمال الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مساعدة دول العالم النامية والأكثر فقراً وعوزاً ولتطوير وتنمية مواردها البشرية، ونقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين كافة دول العالم.

أخبار ذات صلة

تصويت غير مسبوق في الأمم المتحدة لصالح قرار حول المرأة الفلسطينية

تصويت غير مسبوق في الأمم المتحدة لصالح قرار حول المرأة الفلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في تونس وجنوب إفريقيا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تونس وجنوب إفريقيا

Ooredoo وبال تريد توقعان اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين

Ooredoo وبال تريد توقعان اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين

اشتية: إسرائيل تحاول سرقة السلطة ورميها في أحضان الإدارة المدنية

اشتية: إسرائيل تحاول سرقة السلطة ورميها في أحضان الإدارة المدنية

100 يوم لحكومة اشتية.. هل حققت إنجازات وأنهت أزمات السلطة؟

100 يوم لحكومة اشتية.. هل حققت إنجازات وأنهت أزمات السلطة؟

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية &#34;أم الخير&#34; جنوب الخليل

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية "أم الخير" جنوب الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

انتخاب أبو زيد عضواً بمجلس الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم

انتخاب أبو زيد عضواً بمجلس الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم

Ooredoo وبال تريد توقعان اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين

Ooredoo وبال تريد توقعان اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية &#34;أم الخير&#34; جنوب الخليل

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية "أم الخير" جنوب الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

الخارجية: دعوة غرينبلات لهدم مرجعيات السلام الدولية صدى لتفجير المباني بوادي الحمص

الخارجية: دعوة غرينبلات لهدم مرجعيات السلام الدولية صدى لتفجير المباني بوادي الحمص

منوعات

&#34;بلطجية&#34; يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

"بلطجية" يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

&#34;ولد ضائع&#34;.. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

"ولد ضائع".. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

&#34;دوبلير&#34; فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

"دوبلير" فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

ماغي بوغصن في العناية المُركزة.. وعملية في الرأس

ماغي بوغصن في العناية المُركزة.. وعملية في الرأس

عربي

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

السعودية تُطلق نظام السفر عبر (الهايبرلوب) قريباً

السعودية تُطلق نظام السفر عبر (الهايبرلوب) قريباً

مسؤول عراقي: لا موافقة على مشروع سكة حديد للربط مع إسرائيل

مسؤول عراقي: لا موافقة على مشروع سكة حديد للربط مع إسرائيل