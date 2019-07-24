"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تونس وجنوب إفريقيا

وزارة التربية والتعليم العالي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح دراسية في كل من تونس وجنوب إفريقيا للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.