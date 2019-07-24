"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تونس وجنوب إفريقيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح دراسية في كل من تونس وجنوب إفريقيا للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح دراسية في كل من تونس وجنوب إفريقيا للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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