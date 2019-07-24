Ooredoo وبال تريد توقعان اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

وقع الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) السيد عرفات عصفور، اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين للعام 2018 عن فئة قطاع تكنولوجيا المعلومات.



يذكر أن جائزة مصدّر فلسطين تنظم منذ عام 2015 وكان لها اثر كبير في ترويج الصادرات الفلسطينية كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية في فلسطين وعكس اهمية الصادرات الفلسطينية في مسيرة البناء والدولة، حيث هدفت الجائزة الى تحفيز المصدّرين النشطين والمبادرين لفتح أسواق جديدة وطرح المنتجات الفلسطينية على الخارطة العالمية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي: "اثار اهتمامنا الدورالتحفيزي لجائزة مصدر فلسطين والتي من شأنها الإرتقاء بالقطاع الإقتصادي الفلسطيني والتشجيع على الابتكار لتصدير منتجاتناالوطنية للعالم، وإننا نفتخر بما يقوم به مركز التجارةالفلسطيني (بال تريد)، لما له من أهمية في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة نوعية في الحياة التجارية في فلسطين."



وأضاف د. مرعي: "سوف نستمر ببذل كافة الجهود والعمل مع كافة الشركاء للإرتقاء بإقتصادنا الوطني، فهذه طريقنا لبناء دولتنا المستقلة، ومن خلال هذا الجهد نخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني، مما ينعكس بشكل إيجابي على الحياة العامة ككل".



من جانبه بارك رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) السيد عرفات عصفورهذه الخطوة قائلاً: "سيكون لمثل هذه الرعايات والمساهمات الاثر الكبير في نجاح انشطة المركز المختلفة والمتنوعـــة والتي تساهم بمزيد من النفاذ الى اسواق جديدة للصادرات الفلسطينية، وسيكون لها دور كبير في ترويج منتجاتنا وخدماتنا في الاسواق الخارجية سواء الجديدة او التقليدية منها ".