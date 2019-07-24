شؤون فلسطينية

Ooredoo وبال تريد توقعان اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين

Ooredoo وبال تريد توقعان اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) السيد عرفات عصفور، اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين للعام 2018 عن فئة قطاع تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن جائزة مصدّر فلسطين تنظم منذ عام 2015  وكان لها اثر كبير في ترويج الصادرات الفلسطينية كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية في فلسطين وعكس اهمية الصادرات الفلسطينية في مسيرة البناء والدولة، حيث هدفت الجائزة الى تحفيز المصدّرين النشطين والمبادرين لفتح أسواق جديدة وطرح المنتجات الفلسطينية  على الخارطة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي: "اثار اهتمامنا الدورالتحفيزي لجائزة مصدر فلسطين والتي من شأنها الإرتقاء بالقطاع الإقتصادي الفلسطيني والتشجيع على الابتكار لتصدير منتجاتناالوطنية للعالم، وإننا نفتخر بما يقوم به مركز التجارةالفلسطيني (بال تريد)، لما له من أهمية في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة نوعية في الحياة التجارية في فلسطين."

وأضاف د. مرعي: "سوف نستمر ببذل كافة الجهود والعمل مع كافة الشركاء للإرتقاء بإقتصادنا الوطني، فهذه طريقنا لبناء دولتنا المستقلة، ومن خلال هذا الجهد نخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني، مما ينعكس بشكل إيجابي على الحياة العامة ككل".

من جانبه بارك رئيس مجلس إدارة مركز  التجارة الفلسطيني (بال تريد) السيد عرفات عصفورهذه الخطوة قائلاً: "سيكون لمثل هذه الرعايات والمساهمات الاثر الكبير في نجاح انشطة المركز المختلفة والمتنوعـــة والتي تساهم بمزيد من النفاذ الى اسواق جديدة للصادرات الفلسطينية، وسيكون لها دور كبير في ترويج منتجاتنا وخدماتنا في الاسواق الخارجية سواء الجديدة او التقليدية منها ".

أخبار ذات صلة

تصويت غير مسبوق في الأمم المتحدة لصالح قرار حول المرأة الفلسطينية

تصويت غير مسبوق في الأمم المتحدة لصالح قرار حول المرأة الفلسطينية

انتخاب أبو زيد عضواً بمجلس الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم

انتخاب أبو زيد عضواً بمجلس الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في تونس وجنوب إفريقيا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تونس وجنوب إفريقيا

اشتية: إسرائيل تحاول سرقة السلطة ورميها في أحضان الإدارة المدنية

اشتية: إسرائيل تحاول سرقة السلطة ورميها في أحضان الإدارة المدنية

100 يوم لحكومة اشتية.. هل حققت إنجازات وأنهت أزمات السلطة؟

100 يوم لحكومة اشتية.. هل حققت إنجازات وأنهت أزمات السلطة؟

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية &#34;أم الخير&#34; جنوب الخليل

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية "أم الخير" جنوب الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

انتخاب أبو زيد عضواً بمجلس الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم

انتخاب أبو زيد عضواً بمجلس الرابطة الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة حول العالم

Ooredoo وبال تريد توقعان اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين

Ooredoo وبال تريد توقعان اتفاقية رعاية لجائزة مصدر فلسطين

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية &#34;أم الخير&#34; جنوب الخليل

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية "أم الخير" جنوب الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

الخارجية: دعوة غرينبلات لهدم مرجعيات السلام الدولية صدى لتفجير المباني بوادي الحمص

الخارجية: دعوة غرينبلات لهدم مرجعيات السلام الدولية صدى لتفجير المباني بوادي الحمص

منوعات

&#34;بلطجية&#34; يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

"بلطجية" يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

&#34;ولد ضائع&#34;.. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

"ولد ضائع".. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

&#34;دوبلير&#34; فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

"دوبلير" فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

ماغي بوغصن في العناية المُركزة.. وعملية في الرأس

ماغي بوغصن في العناية المُركزة.. وعملية في الرأس

عربي

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

السعودية تُطلق نظام السفر عبر (الهايبرلوب) قريباً

السعودية تُطلق نظام السفر عبر (الهايبرلوب) قريباً

مسؤول عراقي: لا موافقة على مشروع سكة حديد للربط مع إسرائيل

مسؤول عراقي: لا موافقة على مشروع سكة حديد للربط مع إسرائيل