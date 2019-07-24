دولي

أوغلو: لم نتوصل لاتفاق مع واشنطن بخصوص المنطقة الآمنة شمال سوريا

أوغلو: لم نتوصل لاتفاق مع واشنطن بخصوص المنطقة الآمنة شمال سوريا
وزير الخارجية التركي اوغلو
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: إن أنقرة لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع واشنطن بخصوص عمق وإدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول) التركية، أنه يجب أن "نتوصل إلى تفاهم (مع واشنطن) بشأن المنطقة الآمنة بسوريا في أقرب وقت، فصبرنا نفد".

وقال وزير الخارجية التركي: إن "الاقتراحات الأمريكية بخصوص المنطقة الآمنة بسوريا لم تصل لمستوى طمأنتنا".

وكانت تركيا، هددت بتنفيذ عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية؛ إذا لم تُقَم منطقة آمنة شمالي سوريا، وإذا تواصلت التهديدات ضد أمنها.

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