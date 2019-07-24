بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية "أم الخير" جنوب الخليل











رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المحمية الطبيعية في خربة "أم الخير" شرق بلدة يطا جنوب الخليل، ودمرت أربعة آبار فيها.وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية، راتب جبور، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن جرافات الاحتلال، هدمت أربعة آبار للمياه، وجرّفت أراضي المحمية واقتلعت أشجارها، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.وأقدمت قوات الاحتلال قبل نحو أسبوعين على هدم متنزه للأطفال، وآبار المحمية الطبيعية، والمكونة من تسعة آبار، واقتلعت الأشجار الحرجية في المحمية، بحجة أنها منطقة تدريب عسكرية.وتبلغ مساحة المحمية 750 دونماً، مزروعة بالأشجار الحرجية، وتعتبر متنفساً لسكان التجمعات البدوية شرق يطا، ويعتمدون على آبارها في سقي أغنامهم.الجدير ذكره، أن منطقة شرق يطا ومسافرها، تعاني من هجمة شرسة على أراضي وممتلكات المواطنين من قبل الاحتلال والمستوطنين، بغرض التوسع الاستيطاني، وترحيل المزارعين والسكان البدو من أراضيهم.