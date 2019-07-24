عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 51 مستوطناً، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المستوطنين، نفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، في حين واصل الاحتلال احتجاز بطاقات روّاد الأقصى من فئة الشبان على مداخل المسجد الرئيسية.