45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم





وأضاف: أن الإفراج جاء بشرط إبعادهم عن (أبو غنيم) جنوب القدس لـ 45 يوماً، وكفالة مدفوعة بقيمة 3000 شيكل، وكفالة طرف ثالث 5000 شيكل.





رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الإفراج عن ثلاثة أشقاء من سكان حي الفاروق ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بشرط إبعادهم عن منطقه أبو غنيم مدة 45 يوماً.وأفاد مركز معلومات (وادي حلوة) في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): بأن قرار الإفراج يشمل الأشقاء: شريف ومصطفى والقاصر معتز أحمد المالحي.