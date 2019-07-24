وزير إسرائيلي: تَصدير الغاز لمصر بغضون أربعة أشهر على أقصى تقدير





جاء تصريحه، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط، المقام في العاصمة المصرية القاهرة، كما نقلت قناة (الميادين)، التي تبدأ غداً الخميس.



ومن المقرر، أن يشارك في فعاليات المنتدى، وزراء الطاقة في مصر وإيطاليا واليونان وقبرص وفلسطين والأردن وإسرائيل إلى جانب ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.



ويبحث المنتدى لوجيستيات نقل الغاز بين الدول الأعضاء للتسييل وكذلك للدول المستوردة، وبحث زيادة الإنتاج واستكمال ما تم في الاجتماع الذي عقد في الربع الأول من العام الحالي لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) وذلك بناء على دعوة طارق الملا، وزير البترول المصري.



واتفقت مصر وقبرص واليونان على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، ويكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس: إنه سيتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر على أقصى تقدير.