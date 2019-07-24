شؤون فلسطينية

الخارجية: دعوة غرينبلات لهدم مرجعيات السلام الدولية صدى لتفجير المباني بوادي الحمص

الخارجية: دعوة غرينبلات لهدم مرجعيات السلام الدولية صدى لتفجير المباني بوادي الحمص
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة  الخارجية والمغتربين، أن "ردود فعل المجتمع الدولي والدول على الانقلاب الأمريكي الأبيض ضد الشرعية الدولية، وأسس النظام الدولي لا ترتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب، الذي يمكّن الدول من حماية النظام الدولي ومرتكزاته.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن "مبعوث ترامب لشؤون المفاوضات جيسون غرينبلات، اختار في جلسة مجلس الأمن، أمس، والتي تناولت جريمة هدم المباني السكنية الفلسطينية في وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.. اختار وبطريقة متعمدة تجاهل هذه الجريمة والهروب من استحقاقاتها السياسية والأخلاقية والقانونية نحو الحديث عما تُسمى بخطة سلام أمريكية، وتناقض الحديث الأمريكي عن موعد طرحها، في محاولة للتغطية على هذه الجريمة العنصرية بفقاعات الحراك الأمريكي الفارغ بشأن السلام المزعوم".

وأضافت "لم يستطع غرينبلات أمام ضخامة الجريمة وتداعياتها ومعاناة العائلات الفلسطينية جرائها، إخفاء تبنيه الكامل لرواية الاحتلال ومواقفه، حيث أكد من جديد رفض الإدارة الأمريكية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي كأسس ومرجعيات لخطة السلام الأمريكية المزعومة في تحدٍ سافر للدول ومندوبيها الدائمين في مجلس الأمن، مكرراً محاولاته تحميل الجانب الفلسطيني وبحكم مُسبق المسؤولية عن الفشل المحتوم لتلك الجهود".

وأشار البيان الى أن "غرينبلات عبّر عن انحيازه الدائم للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه وعمل على تبريرها بهذا الشكل أو ذاك في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الانسان، دون أي اهتمام بالآلام والمعاناة التي خلفتها مجزرة هدم المباني الفلسطينية، وكأن وظيفة هذا الفريق المتصهين لا تتخطى كونه ناطقاً رسمياً ومحامي دفاع عن دولة الاحتلال وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، ولتمردها المتواصل على قرارات الأمم المتحدة.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيانها أنه "ليس غريباً على غرينبلات وزملائه في الفريق الامريكي هذا الموقف المنحاز بشكل كامل للاحتلال وجرائمه، خاصة بعد مشاركته الفعلية والشخصية في افتتاح ما سُمي بـ (درب الحجاج)، فتغريداته ومواقفه تخلو من أية انتقادات للممارسات الإسرائيلية العنصرية، وتصب نار انتقاداتها على الجانب الفلسطيني الضحية".

وفي السياق، شكرت الوزارة مندوبي الدول الذين عبروا بصراحة عن رفضهم للتوجهات الأمريكية في مجلس الأمن، وأدانوا جريمة هدم المنازل في وادي الحمص، وأكدوا التزامهم بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وانتقدوا ازدواجية المعايير في تعامل إدارة ترامب مع قرارات مجلس الأمن، وطالبتهم باتخاذ إجراءات عملية كفيلة بوقف التغول الأمريكي على النظام الدولي، والتغول الإسرائيلي العنيف على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

أخبار ذات صلة

100 يوم لحكومة اشتية.. هل حققت إنجازات وأنهت أزمات السلطة؟

100 يوم لحكومة اشتية.. هل حققت إنجازات وأنهت أزمات السلطة؟

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية &#34;أم الخير&#34; جنوب الخليل

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية "أم الخير" جنوب الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

الرئيس محمود عباس يلتقي العاهل الأردني في عمّان

الرئيس محمود عباس يلتقي العاهل الأردني في عمّان

وزير إسرائيلي: تَصدير الغاز لمصر بغضون أربعة أشهر على أقصى تقدير

وزير إسرائيلي: تَصدير الغاز لمصر بغضون أربعة أشهر على أقصى تقدير

وزير لبناني أسبق: قضية العمّال الفلسطينيين تُحل بأربع كلمات &#34;يُستثنى اللاجئون من القرار&#34;

وزير لبناني أسبق: قضية العمّال الفلسطينيين تُحل بأربع كلمات "يُستثنى اللاجئون من القرار"

رأفت: نُطالب الدول العربية بعدم استقبال الوفد الأمريكي القادم لتمهيد (صفقة القرن)

رأفت: نُطالب الدول العربية بعدم استقبال الوفد الأمريكي القادم لتمهيد (صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية &#34;أم الخير&#34; جنوب الخليل

بالصور: قوات الاحتلال تهدم آباراً وتُجرّف أراضٍ بمحمية "أم الخير" جنوب الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

45 يوماً.. الاحتلال يُبعد ثلاثة أشقاء من القدس عن منطقة أبو غنيم

الخارجية: دعوة غرينبلات لهدم مرجعيات السلام الدولية صدى لتفجير المباني بوادي الحمص

الخارجية: دعوة غرينبلات لهدم مرجعيات السلام الدولية صدى لتفجير المباني بوادي الحمص

وزير لبناني أسبق: قضية العمّال الفلسطينيين تُحل بأربع كلمات &#34;يُستثنى اللاجئون من القرار&#34;

وزير لبناني أسبق: قضية العمّال الفلسطينيين تُحل بأربع كلمات "يُستثنى اللاجئون من القرار"

رأفت: نُطالب الدول العربية بعدم استقبال الوفد الأمريكي القادم لتمهيد (صفقة القرن)

رأفت: نُطالب الدول العربية بعدم استقبال الوفد الأمريكي القادم لتمهيد (صفقة القرن)

تيسير خالد يدعو بريطانيا للتكفيرعن جرائمها والاعتراف بدولة فلسطين

تيسير خالد يدعو بريطانيا للتكفيرعن جرائمها والاعتراف بدولة فلسطين

الأسطل: نتنياهو يضرب القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط

الأسطل: نتنياهو يضرب القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط

منوعات

&#34;بلطجية&#34; يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

"بلطجية" يعتدون على الموسيقار المصري حلمي بكر داخل شقته ويخطفون ابنته

&#34;ولد ضائع&#34;.. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

"ولد ضائع".. خطوة مُفاجئة من نجل أنغام بعد زواجها

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

هذه الصورة لإعلامي عربي شهير مثير للجدل

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي مع ابنتيها زهرة وفيفيان بمرافقة مجهول

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة.. والأطباء: حالته حرجة

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

انتقاد مي العيدان بعد نشرها صورة لجثمان صابرين بورشيد قبل دفنها

&#34;دوبلير&#34; فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

"دوبلير" فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا

ماغي بوغصن في العناية المُركزة.. وعملية في الرأس

ماغي بوغصن في العناية المُركزة.. وعملية في الرأس

عربي

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

السعودية تُطلق نظام السفر عبر (الهايبرلوب) قريباً

السعودية تُطلق نظام السفر عبر (الهايبرلوب) قريباً

اتحاد الصحفيين العرب: من زاروا إسرائيل ليسوا منا

اتحاد الصحفيين العرب: من زاروا إسرائيل ليسوا منا