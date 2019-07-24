رأفت: نُطالب الدول العربية بعدم استقبال الوفد الأمريكي القادم لتمهيد (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت: "إن محور اجتماع القيادة غداً الخميس، سيركز على انتهاكات الاحتلال، وجرائمه بحق أبناء شعبنا في القدس وغزة، وزيادة وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة، إلى جانب تنصل حكومة الاحتلال من التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي".



وشدد رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، على أنه لا يمكن أن يستمر الجانب الفلسطيني من طرف واحد بالالتزام بهذه الاتفاقيات، داعياً القيادة إلى البدء في تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، بقطع كافة أشكال العلاقة مع إسرائيل سواء الأمنية أو الاقتصادية.



وطالب عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدُّول العربية الشَّقيقة الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية، وآخرها القمة التي عقدت بمكة، والتي أكدت على حقوق شعبنا، وألا تستقبل الوفد الأمريكي الذي يأتي لتمهيد تمرير ما تسمى بـ (صفقة القرن) لما فيه انتهاك ومخالفة لقرارات القمم العربية، واجتماعات وزراء خارجية الدول العربية.



وشدد رأفت على ضرورة أن تأخذ الدول العربية موقفاً جدياً وعملياَ ضد الموقف الأمريكي والإجراءات الإسرائيلية بحق شعبنا ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال والالتزام بمبادرة السلام العربية.



وبشأن المصالحة الوطنية، أكد رأفت أن الجهود مستمرة مع الجانب المصري، وهناك تواصل مع حركة حماس من قبل الفصائل بقطاع غزة؛ لإنهاء الانقسام الذي هو نقطة الضعف الرئيسية التي تستغلها إسرائيل، معرباً عن أمله بالتوصل لتطبيق كافة الاتفاقيات التي وقعت وآخرها اتفاق عام 2017.