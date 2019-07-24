شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو بريطانيا للتكفيرعن جرائمها والاعتراف بدولة فلسطين

تيسير خالد يدعو بريطانيا للتكفيرعن جرائمها والاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة البريطانية الجديدة، برئاسة بوريس جونسون إلى التكفير عن الجرائم التي ارتكبتها بلاده بحق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبالقدس الشرققية عاصمة لها وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.

جاء ذلك، بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لصك الانتداب البريطاني، والذي أقرته عصبة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من العام 1920 والذي استمر 28 عاماً على فلسطين وفي الحدود التي قررتها كل من بريطانيا وفرنسا، بموجب معاهدة سيفر بعد هزيمة  الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، حيث وضعت فلسطين تحت إدارة بريطانية لضمان تنفيذ وعد بلفور المشؤوم بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب حقوق ومصالح ومستقبل الفلسطينيين، شعب البلاد الأصليين.

وأكد أن بريطانيا تتحمل المسؤولية كاملة على امتداد سنوات الانتداب بتقديم العون والتسهيلات والحماية للمستعمرين الصهايبنة وتمكينهم من السيطرة على مساحات من ارض فلسطين يبنون عليها المستوطنات، التي تحولت إلى نواة لما سمي في وعد بلفور ولاحقاً في صك الانتداب على فلسطين الوطن القومي لليهود في فلسطين ولاحقاً نواة لدولة إسرائيل.

وأضاف بأن بريطانيا عندما قررت الانسحاب من فلسطين كانت قد أنجزت الترتيبات الكاملة لقيام دولة إسرائيل وهي تدرك ما يترتب على ذلك من مجازر كمجزرة دير ياسين التي وقعت قبل انسحابها من فلسطين وراح ضحيتها 350 مواطناً من سكان القرية وما تبعها من مجازر كمجزرة إجزم 1948 التي تزامنت مع ذكرى الانتداب على فلسطين وراح ضحيتها 50 مواطناً فلسطينياً، وغيرهما ومن تشريد ونكبة حلت بالشعب الفلسطيني، ما ضاعف من مسؤولية بريطانيا عن الكوارث التي حلت بالشعب الفلسطيني نتيجة وعد بلفور، وصك الانتداب، ورعايتها للمشروع الصهيوني في فلسطين.

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