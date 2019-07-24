الأسطل: نتنياهو يضرب القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط





رام الله - دنيا الوطنقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الدكتور تحسين الأسطل، إن مجلس الأمن، والأمم المتحدة، يقفون حالياً أمام مسؤولياتهم حيال الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكداً أن أعمال الهدم في حي وادي الحمص هي جريمة، وانتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية.وأضاف الأسطل خلال لقاء له على فضائية (الغد) الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن إسرائيل قامت بأعمال هدم في مناطق لا تخضع لسيطرتها، بل للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يضرب بعرض الحائظ الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي من بينها أوسلو، وأن تصريحات نتنياهو بنقل المعركة للعمق الفلسطيني، تأتي لأنه يريد أن يخلط كل الأوراق، ويُدمر عملية السلام.